Певица Катя Лель рассказала, какие продукты не ест
Певица Катя Лель рассказала, от каких продуктов она отказалась из-за здоровья. Этим она поделилась в интервью с Ляйсан Утяшевой.
По словам певицы, она перестала есть виноград, бананы и мучное. Такую рекомендацию Лель дала ее врач-эндокринолог по результатам анализов на гормоны.
Чтобы держать себя в форме, артистка занимается спортом, а также своим эмоциональным состоянием. Каждое утро Катя Лель выпивает два стакана почти горячей воды с куркумой и лимоном и старается улыбаться.
"Самый простой совет — это, не вставая с кровати, улыбнуться. Еще с закрытыми глазами. Улыбнуться и сказать: «Благодарю вселенную за этот новый день». И ты настраиваешь таким образом каждую свою клеточку на позитив и любовь", - рассказала певица.
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