Катя Лель рассказала, какие продукты не ест

"Самый простой совет — это, не вставая с кровати, улыбнуться. Еще с закрытыми глазами. Улыбнуться и сказать: «Благодарю вселенную за этот новый день». И ты настраиваешь таким образом каждую свою клеточку на позитив и любовь", - рассказала певица.