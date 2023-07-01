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Певица Люся Чеботина попала в ДТП

Певица Люся Чеботина попала в автомобильную аварию. Об этом пишет starhit.ru.

Чеботина попала в ДТП
© Соцсети

Артистка была приглашена на день рождения сына Филиппа Киркорова, который праздновал свои 11-летие. Она спешила поздравить начинающего дизайнера с этим особенным событием, но по дороге попала в ДТП. Девушка не пострадала, однако повреждения получила машина.

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Также, по словам светской львицы, в то время, когда она осматривала повреждения на машине, к ней подошли люди, которые хотели сфотографироваться с ней. Люся отметила, что иногда личные границы нарушаются.

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина сбежала с премии из-за Иды Галич.

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