Дочь Полищук высказалась о конфликте с братом из-за наследства

Дочь актрисы Любови Полищук Мариэтта Цигаль-Полищук высказалась о конфликте с братом Алексеем Макаровым. По мнению СМИ, они не могут поделить наследство. Об этом она сообщила в интервью Екатерине Гордеевой*, опубликованному на YouTube.

*Екатерина Гордеева признана Минюстом иноагентом на территории РФ.

Мариэтта рассказала, что никогда не ссорилась с братом. Кроме того, она не имеют отношения к квартире, о которой шла речь. Дочь Полищук пояснила, что в этой квартире жили ее родители, но принадлежит она бабушке и дедушке. Поэтому у нее с братом нет прав на недвижимость.

"Ну, нравится им так рассказывать — ну, окей!", — заявила она.

Девушка также отметила, что не хотела комментировать эту ситуацию из-за того, что не хочет выносить обсуждение своей семьи. Кроме того, она еще не отошла от горя после потери матери. Мариэтта отметила, что готова говорить с журналистами о своей работе, но семью считает своим личным делом.