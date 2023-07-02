"Против лома нет приема": Банщикова о встрече со вторым мужем

"Против лома нет приема": актриса Анна Банщикова о встрече со вторым мужем
Актриса Анна Банщикова познакомилась с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, когда он был женат. Об этом пишет StarHit.
Знакомство произошло в 2005 году на вечеринке, где оба оказались случайно. Адвокат жил в США, там получил специальность юриста. О популярности Банщиковой в России он не знал.
По словам актрисы, она пришла на премьеру фильма "Заяц над бездной" вместе с коллегой Аленой Банщиковой. На банкете встретила Всеволода Шаханова.
"Он был женат на тот момент, но против лома нет приема. У нас очень быстро и стремительно закрутилось, и трое детей появились", — рассказала Анна.
Банщикова и Шаханов поженились через два года после встречи. В браке родились дети Михаил, Александр и Мария.
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