"Против лома нет приема": Банщикова о встрече со вторым мужем

Актриса Анна Банщикова познакомилась с мужем, адвокатом Всеволодом Шахановым, когда он был женат. Об этом пишет StarHit.

Знакомство произошло в 2005 году на вечеринке, где оба оказались случайно. Адвокат жил в США, там получил специальность юриста. О популярности Банщиковой в России он не знал.

По словам актрисы, она пришла на премьеру фильма "Заяц над бездной" вместе с коллегой Аленой Банщиковой. На банкете встретила Всеволода Шаханова.

"Он был женат на тот момент, но против лома нет приема. У нас очень быстро и стремительно закрутилось, и трое детей появились", — рассказала Анна.