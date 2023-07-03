"Такой возраст у человека!": балерина Анастасия Волочкова рассказала, к чему привела ссора с дочкой
Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна не хотела, чтобы мама присутствовала на ее выпускном вечере. Волочкова неоднократно высказывалась об этом, то обвиняя семью бывшего мужа, которая якобы накрутила девушку, то спокойно принимая выбор Ариадны. В интервью "Телепрограмме" балерина рассказала, чем закончилась история с выпускным.
По словам Анастасии, никаких проблем и ссор не было, а все вокруг хотят поссорить ее с дочкой. Балерина утверждает, что у них с Ариадной прекрасные отношения, а нежелание приглашать маму на праздник объясняется возрастными особенностями психики:
"Ариадна просто не захотела, чтобы я была на этом вечере, потому что она будет петь на сцене, и ей не хотелось, чтобы я в этот момент отвлекала внимание на себя. Ну вот такой возраст у человека!"
Волочкова сообщила, что не пойдет на выпускной, что это для нее не главное. Важнее для балерины то, что дочка общается с ней, приезжала в гости вместе с молодым человеком. Кроме того, Ариадна помогает находить для бездомных животных хозяев, а мама активно ей в этом помогает.