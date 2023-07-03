Лайфхаки от звездных моделей: как ухаживать за кожей летом

Не секрет, что кожа лица зимой и летом требует разные стадии и методы ухода. Например, зимой мы страдаем от нехватки витаминов, а летом — от сухости и солнца.

Чтобы привести свою кожу в порядок, знаменитые модели используют различные секреты, которые подсмотрели у косметологов или своих родственников. Об этих лайфхаках — в материале “Рамблера”.

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Наташа Поли

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Российская супермодель, выросшая в Перми, проводит лето в жарких странах, поэтому постоянно пользуется санскрином с максимальной защитой. Сама она говорит, что очень любит загорать, но старается это делать реже из-за вредного влияния солнца на кожу.

Она рекомендует выбирать солнцезащитный крем, который также увлажняет кожу, поэтому посоветовала внимательнее смотреть на составы средств. Крем нужно наносить регулярно, так как вода и пот его смывают, поэтому защита от солнца ослабевает. Наташа Поли регулярно носит мини-версию своего любимого крема с собой.

Белла Хадид

Соцсети

Сама модель редко рассказывает о средствах, которыми пользуется для ухода за кожей. А вот ее визажисты и косметологи часто рассказывают и показывают лайфхаки, к которым прибегают при подготовке модели к мероприятиям или съемкам. Так визажист Исамайя Френч рассказала, что использует процедуру, которую назвала “ванная Беллы Хадид”. С утра нужно окунуть лицо в миску с водой и льдом.

Такая процедура улучшает кровообращение и снимает отеки. Дело в том, что летом из-за жары лицо может сильно отекать ночью, а подобная ванная с утра помогает не только проснуться, но и привести себя в порядок.

Кендалл Дженнер

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“Самая красивая в семья Кардашьян”, как ее называют таблоиды, регулярно умывается. Она минимизировала использование косметики летом, так как очищает кожу 2-3 раза в день. Дело в том, что летом лицо потеет сильнее, поры забиваются, появляются воспаления. Чтобы этого не происходило, она использует с утра очищающую пенку и тоник, днем добавляет сыворотку, а вечером — скраб или пилинг для глубокого очищения.