«Состояние чрезвычайно плохое»: Гвердцители тяжело переносит смерть матери

Певица Тамара Гвердцители пережила тяжелую утрату в прошлом году, когда скончалась ее мать, Инна Кофман. Это сильно повлияло на ее эмоциональное состояние и здоровье, и она нуждалась в медицинской помощи, чтобы справиться с горем, пишет Starhit.

Утрата родительницы, по признанию звезды, оказалась для нее огромным испытанием. Артистка до сих пор не может привыкнуть к отсутствию материнской поддержки.

«Мама – это событие в моей жизни. Наверно, она хочет, чтобы я продолжала жить, петь и какое-от время быть здесь. Мама – это больше, чем может быть родитель», – заявила Гвердцители.

Именно мама, вспоминает Тамара, обнаружила ее музыкальный талант и поддерживала ее на пути к славе. Продюсер Сергей Пудовкин подчеркивал в одном из интервью, что Гвердцители буквально жила для родительницы.

"Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил... Она провела с ней всю жизнь", — добавил он.