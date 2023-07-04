4 звезды, у которых были проблемы с зачатием

Зачастую мы смотрим на звездные пары и их блестящую жизнь с завистью и восхищением. Однако за этой иллюзией счастья и успеха скрывается реальность, включающая и проблемы с зачатием.

Даже у самых знаменитых и богатых людей могут возникать трудности в достижении желанной беременности.

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Подробнее о звездах, которым пришлось пройти через множество трудностей прежде, чем завести ребенка – в материале "Рамблера".

Бейонсе

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Певица Бейонсе и ее супруг рэпер и продюсер Джей-Зи являются одной из самых успешных пар в мире музыки. Однако они долгое время молчали о своих проблемах с зачатием. В интервью Бейонсе признавалась, что столкнулась с несколькими выкидышами до того, как наконец забеременеть. Эта откровенность позволила многим женщинам почувствовать себя менее одинокими в своей борьбе с бесплодием.

Сара Джессика Паркер

Популярная актриса Сара Джессика Паркер, известная своей ролью Карри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", также столкнулась с проблемами зачатия. Первого ребенка – сына Джеймса – Паркер родила в 37 лет. Однако после этого попытки забеременеть оказались безуспешны. Паркер и ее супругу Мэттью Бродерику пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери. В 2009 году на свет появились Табита и Мэрион – девочки-двойняшки. Так Паркер трижды стала мамой.

Николь Кидман

Оскароносная Николь Кидман и ее супруг музыкант Кит Урбан также столкнулись с проблемами во время зачатия детей. В интервью Николь рассказывала о том, что ее попытки забеременеть после рождения первого ребенка были похожи на "американские горки". В итоге звездной паре пришлось обратиться к суррогатной матери. В 2010 году на свет появилась Фэйт Маргарет.

Ким Кардашьян

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Известная американская телезвезда Ким Кардашьян не раз рассказывала о своих болезненных попытках забеременеть. Проблемы со здоровьем начались у звезды после рождения первой дочери Норт. Несмотря на предостережения врачей, Ким самостоятельно выносила и второго ребенка. Но затем врачи запретили ей рожать, поэтому еще двоих детей Кардашьян родила суррогатная мать.