Возвращение певицы МакSим на сцену оказалось громким, но недолговечным. Из-за плохого самочувствия артистке пришлось отменять концерты один за другим. В беседе со Starhit она рассказала о своем состоянии.

Исполнительница сообщила, что она в настоящее время в процессе восстановления. По ее словам, она осознает необходимость приведения организма в порядок после перенесенной болезни. Певица работает над своим физическим и эмоциональным состоянием.

Первоначально, многие предполагали, что Марина (настоящее имя МакSим) возьмет творческую паузу после комы. Однако она неожиданно быстро вернулась на сцену, что, собственно, повлекло за собой вполне ожидаемые последствия в виде отмены туров.

Во время концертов у МакSим возникало сильное недомогание. Она призналась, что испытывала трудности с передвижением, пением и буквально падала от усталости на ходу.