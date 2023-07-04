Друг Дроздова раскрыл подробности о состоянии здоровья телеведущего

86-летний телеведущий Николай Дроздов постепенно восстанавливается после перелома ребер. О его самочувствии в беседе с ТАСС рассказал друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев .

"С Николаем Николаевичем все прекрасно, он находится на даче. Определенные сложности с восстановлением здоровья есть - все-таки 86 лет", — напомнил артист.

По словам музыканта, у Дроздова проблемы с дыханием и зрением. Однако, в целом, он чувствует себя хорошо, добавил Дунаев, и заверил, что нет оснований для беспокойства. Дмитрий выразил уверенность, что телеведущий будет жить долго.