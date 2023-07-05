В интернете обсуждают новую девушку сына Рыбина и Сенчуковой

Василий, сын артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, девять лет встречался с Дарьей Алябьевой, на которой потом женился. Однако через несколько месяцев пара распалась. В соцсетях Василий представил новую девушку, которую активно начали обсуждать подписчики.

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24-летний сын Рыбина и Сенчуковой встречается с 19-летней Валерией. Она бровист и педагог по танцам. Василий назвал ее не просто девушкой, а "новой женой".

Комментаторы в сети возмущены произошедшим и не понимают, "как можно было променять породистую девушку на малолетнюю бровистку". Василий и Валерия не реагируют на негативную обратную связь.

Наталья Сенчукова объяснила, что брак мог стать триггером для Василия и Дарьи, что после него отношения могли дать трещину. Однако не исключает, что и до свадьбы что-то могло быть не так, а потом усугубиться.