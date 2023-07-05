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Певица Наталия Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию

Бывшая участница группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала, что получает 15 тысяч рублей в месяц. На размер пенсии певица пожаловалась в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Певица Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию
© globallookpress.com

По словам Гулькиной, на эти деньги невозможно прожить, поэтому она вынуждена продолжать работать. Ее пенсия могла бы быть больше, если бы она была заслуженной артисткой. Певцы с таким статусом получают 45 тысяч рублей в месяц.

"Для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла", — поделилась экс-солистка группы "Мираж".

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Кроме того, певица рассказала, что у нее дома 11 котов и два больших аквариума с рыбами, которые тоже нужно содержать.

Ранее подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после выписки.

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