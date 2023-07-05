Певица Гулькина пожаловалась на маленькую пенсию

Бывшая участница группы "Мираж" Наталия Гулькина рассказала, что получает 15 тысяч рублей в месяц. На размер пенсии певица пожаловалась в беседе с изданием "Аргументы и факты".

По словам Гулькиной, на эти деньги невозможно прожить, поэтому она вынуждена продолжать работать. Ее пенсия могла бы быть больше, если бы она была заслуженной артисткой. Певцы с таким статусом получают 45 тысяч рублей в месяц.

"Для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла", — поделилась экс-солистка группы "Мираж".