Из церковного хора в "ВИА Гру": как Эрика Герцег стала звездой

Сейчас в это невозможно поверить, но действительно Эрика Герцег начинала петь в церковном хоре.

В день рождения певицы "Рамблер" рассказывает, как построила свою карьеру одна из самых заметных солисток "ВИА Гры" Эрика Герцег.

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Конечно, золотым составом "ВИА Гры" считают совсем других девушек, но Эрику зрители действительно запомнили и полюбили.

Эрика Герцег родилась в Закарпатье, недалеко от венгерской границы, ее родной язык венгерский, а по-русски и по-украински в ее родном селе мало кто говорил. Когда Эрика подросла она начала петь в церковном хоре, но о карьере певицы она даже не задумывалась, а после окончания школы поступила учиться на менеджера-экономиста.

В 2011 году она перебралась в Киев, здесь она успела сняться для журнала "Максим", а в 2013 году она стала участницей реалити-шоу "Хочу V ВИА Гру!" и выиграла вместе с Мишей Романовой и Анастасией Кожевниковой. Кстати, наставницей девушек была Надежда Мейхер-Грановская из того самого "золотого" состава.

Эрика Герцег вместе с группой активно гастролировала по России и странам СНГ, записывала альбомы. В какой-то момент в СМИ появились слухи о ее романе с продюсером - Константином Меладзе. Но Эрика оказалась выше всех сплетен. Она ответила журналистам, что не слишком близко общается с Верой Брежневой, но при этом назвала ее мудрой женщиной, у которой есть семья, бизнес и множество проектов, а также отметила, что просто не может быть ей конкуренткой. Также Эрика предположила, что Вере было неприятно читать те же новости.

В 2020 году Эрика ушла из группы и начала сольную карьеру, в ее репертуаре появились песни на венгерском языке. В том же году стало известно, что Эрика состоит в гражданском браке, ее муж казах, и она перебралась в Алма-Ату, хотя муж часто отлучается в командировки.