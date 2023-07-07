Чем сейчас занимается Жанна Агузарова

Жанна Агузарова – популярнейшая исполнительница, которую еще много лет назад именовали королевой рок-н-ролла. Жанна известна не только своим уникальным тембром, но и эпатажными поведением и внешним видом, а также своими утверждениями, что имеет внеземное происхождение и особую связь с инопланетными созданиями.

Агузарова родилась 7 июля 1967 года. Она окончила музыкальное училище им. Ипполитова – Иванова и уже в 1983 году начала выступать в составе группы "Браво". Популярность необычной певицы росла с космической скоростью, она крайне полюбилась зрителям. Уже в 1989 году Агузарова начала сольную карьеру.

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Она успела пожить и поработать в Лос-Анджелесе и снова воссоединиться с группой "Браво" ради гастрольного тура по зарубежным странам и странам СНГ в рамках юбилейного тура коллектива.

В 1996 году Жанна окончательно вернулась в Россию и в том же году была признана читателями одного из журналов лучшей певицей года.

Жанна Агузарова была известна и популярна не только в родной стране – она долгое время давала концерты по всему миру, за время своей активной творческой карьеры показала себя не только как певица, но и как композитор и аранжировщик. Артистка снялась в десяти клипах, записала 10 альбомов и саундтреки к четырем фильмам, среди которых есть "Стиляги" и "Жмурки". Всего в стране было продано около пяти миллионов дисков с композициями в ее исполнении.

Однако в один момент Агузарова напрочь пропала со всех радаров, что породило немало слухов о ее жизни. Кто-то говорил, что она вновь обосновалась в Америке, кто-то, – что живет в России, но не покидает своей квартиры, а кто-то, что артистка увлеклась запрещенными веществами или вовсе сошла с ума.

Однако Жанна продолжает писать песни, с 2015 года периодически появляется в телевизионных шоу, устраивает гастрольные туры, но чаще всего ее концерты клубные.

Ее можно найти на сайтах концертных агентств, то есть выступление Агузаровой до сих пор можно заказать, соблюдая ее технический райдер и обеспечив необходимым гонораром.

В последнее время поклонники певицы, увидев Жанну на каких-либо камерных или клубных сценах или в соцсетях, отмечали, что та переборщила с пластикой и потеряла свою былую индивидуальность, закачав лицо филлерами и превратив его в маску.