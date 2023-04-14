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2 часа назад

Певица Жанна Агузарова сделала пластику и вернула прежнюю внешность

Катерина Саломе

Певица Жанна Агузарова опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свое новое лицо после нескольких пластических операций. Снимок появился в ее Telegram-канале.

Агузарова сделала пластику и вернула прежнюю внешность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Долгое время артистка выступала в образе "марсианки". Теперь она избавилась от широких бровей и вернула свои изначальные черты. Фото собрало 35 реакций.

Телеграм-канал «Queen Of Russian Rock N Roll»

Прежде Агузарова была солисткой группы "Браво", с которой исполняла многие хиты, такие как "Желтые ботинки", "Верю я", "Чудесная страна", "Старый отель" и "Кошки". В 1991 году певица начала сольную карьеру, записав "Русский альбом", а затем уехала в США.

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Несмотря на свой талант и популярность в России, Агузарова не смогла повторить успех за рубежом и вернулась на родину. В 2020 году она выпустила свой новый альбом "Королева Сансета".

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Звёзды,Жанна Агузарова,
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