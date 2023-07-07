Сергей Пенкин выступил с критикой песен "Ласкового мая"

«Для меня это не музыка. У нас всегда любят частушки. Видимо, хотелось слушать более простонародные песни. Правильно ли это? У каждого свое мнение. Я считаю, что мы — артисты — должны воспитывать зрителя. А не зритель нас должен воспитывать», — объяснил свою позицию певец.