Сергей Пенкин выступил с критикой песен "Ласкового мая"
Известный российский певец Сергей Пенкин поделился совим мнением о музыке групп "Ласковый май" и "Мираж" в интервью изданию News.ru.
Артиста признался, что не считает музыкой песни этих коллективов. По мнению Сергея Пенкина, композиции, которые исполняли "Мираж" и "Ласковый май" можно считать "музыкой модой". При этом сам певец объяснил также, что ему нравится музыка другого жанра.
«Для меня это не музыка. У нас всегда любят частушки. Видимо, хотелось слушать более простонародные песни. Правильно ли это? У каждого свое мнение. Я считаю, что мы — артисты — должны воспитывать зрителя. А не зритель нас должен воспитывать», — объяснил свою позицию певец.
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