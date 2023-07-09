Де Ниро пришел хоронить внука с избранницей и трехмесячной дочкой

Актер Роберт Де Ниро появился на похоронах 19-летнего внука Леандро вместе с молодой избранницей Тиффани Чен и дочкой Джиа Вирджинией, которая родилась 6 апреля. Об этом пишет Fox News.

Леандро хоронили в Нью-Йорке. Он погребен рядом с прадедом — отцом Роберта Де Ниро. На церемонии прощания были родители и дедушка погибшего. Она проходила в часовне, где прощались также с Джоном Ленноном, Джуди Гарланд, Гретой Гарбо.

79-летний Де Ниро утешал дочь, у которой умер единственный сын. О смерти Леандро сообщила именно она. По данным СМИ, молодой человек умер от передозировки наркотических веществ.

Соцсети