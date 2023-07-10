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Дженнифер Лопес ведет переговоры с адвокатами по разводам

Спустя год после свадьбы Дженнифер Лопес обратилась к адвокатам по разводам за консультацией. Об этом сообщает издание Marca.

Певица инициировала переговоры с юристами по семейным делам и рассматривает возможность заключения брачного договора. Результатом таких встреч якобы уже стало соглашение, в котором оговаривается справедливый и равный раздел имущества в случае расторжения брака. Будут ли подготовлены другие варианты документа, и когда супруги его подпишут, не известно.

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Бен Аффлек, по информации СМИ, положительно отреагировал на намерения супруги. Более того, он готов подписать что угодно, лишь бы возлюбленная была счастлива и спокойна.

У каждого из них имеется значительное состояние. Так, у Аффлека его общая стоимость равна примерно 200 миллионам долларов, у Лопес – 400 миллионам долларов.

Звезды в том числе совместно приобретают имущество. Например, недавно они инвестировали 60 миллионов долларов в особняк в Лос-Анджелесе.

Ранее Лопес и Аффлека засняли в объятиях на шоппинге.

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