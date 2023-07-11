Певица Бьянка легко относится к романтическим отношениям и может разорвать их, если они мешают строить карьеру. Об этом она рассказала YouTube-каналу FAMETIME TV.

По словам певицы, которая мало рассказывает о личной жизни, она наслаждается одиночеством. 37-летняя Бьянка с 16 лет постоянно была не одна, а сейчас не хочет серьезных отношений или замужества.

Певица рассказала, что в основном привлекала либо несостоявшихся молодых людей, либо тех, кто хотел ею манипулировать:

"Меня всегда окружали либо инфантилы, либо супермегабогатые мужики".

Бьянка особое внимание уделяет здоровью, принимает гормональные препараты после операции. В своем состоянии исполнительница винит неправильный образ жизни, плотный график и трудоголизм.