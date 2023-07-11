Лена Катина родила второго ребенка

Певица Лена Катина родила сына больному раком мужу
Певица Лена Катина и ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, стали родителями. Об этом они рассказали в социальных сетях.
У пары появился сын, которого назвали Демьяном. На первом фото из перинатального центра мальчик на руках у отца.
"В 9 часов 19 минут я стал батей. Спасибо моей Лене", — написал Спиридонов.
До знакомства с Катиной Дмитрий не допускал, что будет строить отношения с женщиной, у которой уже есть дети. Он объяснял, что дело в детской травме: не хотел стать для ребенка нелюбимым отчимом. Тем не менее с сыном Лены у него сложились хорошие отношения.
Катина и Спиридонов поженились в прошлом году. Расписались без церемонии в день рождения Дмитрия. На медовый месяц ездили в Турцию, на курорт недалеко от Белека.
Рамблер: главные новости