Лена Катина родила второго ребенка

Певица Лена Катина и ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, стали родителями. Об этом они рассказали в социальных сетях.

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У пары появился сын, которого назвали Демьяном. На первом фото из перинатального центра мальчик на руках у отца.

"В 9 часов 19 минут я стал батей. Спасибо моей Лене", — написал Спиридонов.

До знакомства с Катиной Дмитрий не допускал, что будет строить отношения с женщиной, у которой уже есть дети. Он объяснял, что дело в детской травме: не хотел стать для ребенка нелюбимым отчимом. Тем не менее с сыном Лены у него сложились хорошие отношения.