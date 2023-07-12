Дакота изменила фамилию

У музыкальной исполнительницы Риты Дакоты изменилась фамилия. Об этом она сообщила в личном блоге в социальных сетях.

Артистка взяла фамилию мужа. Теперь в документах она записана как Маргарита Сергеевна Белогай.

Муж Риты — Федор Белогай — известный клип-мейкер, фэшн-продюсер, организатор фотосессий для актеров и моделей. Пара зарегистрировала отношения в конце мая. Торжества не было: Дакота и Белогай приехали в МФЦ на самокате, а затем устроили небольшой ужин для родителей.