"Всю зарплату потратила": Муцениеце показала свой дом

"Всю зарплату потратила": актриса Агата Муцениеце показала свой дом
Актриса Агата Муцениеце показала обустройство своего загородного дома в Подмосковье. Снимками она поделилась в своем Telegram-канале.
"Ну я не могу не похвалиться. Вот так сейчас выглядит наш двор с детками! Скоро поедем жарить свой первый шашлык, на своем участке, в своем доме! Всю зарплату потратила!" — написала актриса.
Муцениеце засняла двор своего дома, в котором сейчас идет ремонт.
Соцсети
На фотографии попали дорожки из каменных плит и гравия, ухоженный газон, посаженные деревья и светильники.
Ранее стало известно, что Решетова потеряла более 7 миллионов рублей на своем бизнесе.
Рамблер: главные новости