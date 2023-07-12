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"Всю зарплату потратила": актриса Агата Муцениеце показала свой дом

Актриса Агата Муцениеце показала обустройство своего загородного дома в Подмосковье. Снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

"Всю зарплату потратила": Муцениеце показала свой дом
© globallookpress.com

"Ну я не могу не похвалиться. Вот так сейчас выглядит наш двор с детками! Скоро поедем жарить свой первый шашлык, на своем участке, в своем доме! Всю зарплату потратила!" — написала актриса.

Муцениеце засняла двор своего дома, в котором сейчас идет ремонт.

Соцсети

На фотографии попали дорожки из каменных плит и гравия, ухоженный газон, посаженные деревья и светильники.

Ранее стало известно, что Решетова потеряла более 7 миллионов рублей на своем бизнесе.

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