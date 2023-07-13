Гуф и Юлия Королева официально разводятся

Модель Юлия Королева, жена рэпера Гуфа, подала на развод. Об этом пишет StarHit.

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Алексей Долматов, который выступает под псевдонимом Гуф, и его жена Юлия Королева женаты меньше двух лет. Они часто публично выясняют отношения, ссорятся. Рэп-исполнитель в числе прочего открыто признавался в любви бывшей жене — блогеру Айзе-Лилуне Ай.

Королева неоднократно прощала мужа и семья воссоединялась, однако на днях подала заявление о расторжении брака на один из мировых участков Кунцевского района. Представители сторон будут беседовать 27 июля, а затем супругам дадут время на примирение.

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