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Рэпер Гуф и модель Юлия Королева официально разводятся

Модель Юлия Королева, жена рэпера Гуфа, подала на развод. Об этом пишет StarHit.

Гуф и Юлия Королева официально разводятся
© Соцсети

Алексей Долматов, который выступает под псевдонимом Гуф, и его жена Юлия Королева женаты меньше двух лет. Они часто публично выясняют отношения, ссорятся. Рэп-исполнитель в числе прочего открыто признавался в любви бывшей жене — блогеру Айзе-Лилуне Ай.

Королева неоднократно прощала мужа и семья воссоединялась, однако на днях подала заявление о расторжении брака на один из мировых участков Кунцевского района. Представители сторон будут беседовать 27 июля, а затем супругам дадут время на примирение.

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Ранее Юлия Королева собиралась вычеркнуть Гуфа из своей жизни.

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