Мэтт Дэймон рассказал о психическом заболевании

21 июля состоится мировая премьера фильма "Оппенгеймер", в котором снялся Мэтт Дэймон. Во время продвижения картины он открыто признался, что он страдал от депрессии и рассказал, как справился с этим.

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Мэтту помогла его жена, которая поддерживала его в трудные моменты. Актер поделился, что иногда он оказывался в проекте, который оказывался не таким, каким он ожидал, но несмотря на это, ему было важно продолжать работать. Во время съемок он провалился в депрессию, но благодаря поддержке жены, он осознал, что важно продолжать идти вперед. Однако Мэтт не раскрыл, о каком фильме идет речь.

Мэтт Дэймон познакомился со своей женой Лучаной Барросо в 2003 году. Вскоре после того, как они поженились в 2005 году, у них родилась дочь Изабелла. Через два года на свет появилась еще одна девочка, которую они назвали Джиа Завала, а спустя еще два года родилась их третья дочь Стелла.