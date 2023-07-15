Бывшая девушка Стаса Пьехи узнала об изменах из песни
Российская актриса Ника Здорик, которая когда-то была была любимой девушкой Стаса Пьехи, заметила в новой песне намек на измены. Своими догадками артистка поделилась с подписчиками в соцсетях.
По словам Ники Здорик, в новой песне Стаса Пьехи - "До утра" - «многое всплыло» об их отношениях, в частности об изменах.
«Знаете, для меня полный треш то, что всплывает сейчас. Я специально не слежу, не смотрю, но, конечно, присылают. Это уже страница моей биографии, никуда не деться. Ну разве не мило? Строчка из песни: «Как тебе сказать, что я вчера был счастлив с другой»... Слава богу все позади. И закроем эту тему», — высказалась артистка.
Об их отношениях стало известно осенью 2022 года, правда Ника и Стас предпочитали не отвечать на вопросы об их жизни. Потом Ника Здорик приоткрыла завесу тайны, но отношения не продлились долго.