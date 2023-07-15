Бывшая девушка Стаса Пьехи узнала об изменах из песни

«Знаете, для меня полный треш то, что всплывает сейчас. Я специально не слежу, не смотрю, но, конечно, присылают. Это уже страница моей биографии, никуда не деться. Ну разве не мило? Строчка из песни: «Как тебе сказать, что я вчера был счастлив с другой»... Слава богу все позади. И закроем эту тему», — высказалась артистка.