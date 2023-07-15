"Случится скандал — семьи не будет": Сенчукова о браке с Рыбиным

Певцы Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе почти 25 лет. На взгляд Натальи, их секрет в верности и отсутствии ссор. Об этом пишет "Леди mail.ru".

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По мнению Сенчуковой, невозможно унижать друг друга, а потом помириться и жить как прежде. Она считает, что необходимо бережно относиться к чувствам любимого человека, а муж ее в этом поддерживает.

"Если, не дай Бог, случится скандал или измена, то семьи уже не будет", — говорит Наталья.

Будущие супруги познакомились, когда Виктору было 27, а Наталье 20. Уже через полгода они поняли, что будут вместе, и сразу договорились не молчать, если возникают какие-то проблемы. Все трудности они обсуждают и устраняют как можно быстрее.