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Дочь актера Михаила Ефремова бросила университет и стала актрисой

Вера, старшая дочь актера Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, отчислилась из Высшей школы экономики, где училась на платном отделении за 650 тысяч рублей в год, и поступила в театральный вуз. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Дочь Ефремова бросила университет и стала актрисой
© Соцсети

Вера училась в бакалавриате НИУ ВШЭ на программе "Управление в креативных индустриях". Год назад она также пробовала поступить в этот вуз на "Медиакоммуникации", но не прошла ни на бюджет, ни на коммерцию.

Девушка быстро почувствовала, что выбрала неправильное направление, и забрала документы из вуза. Она стала работать на съемочных площадках. Была помощником, ассистентом, занималась рекламой.

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В итоге Вера решила продолжить актерскую династию и поступила на первый курс Школы-студии МХАТ. На одно место в этом университете претендовало почти 100 человек.

Ранее Никита Ефремов рассказал, как пережил расставание.

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