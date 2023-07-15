Дочь Ефремова бросила университет и стала актрисой

Вера, старшая дочь актера Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, отчислилась из Высшей школы экономики, где училась на платном отделении за 650 тысяч рублей в год, и поступила в театральный вуз. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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Вера училась в бакалавриате НИУ ВШЭ на программе "Управление в креативных индустриях". Год назад она также пробовала поступить в этот вуз на "Медиакоммуникации", но не прошла ни на бюджет, ни на коммерцию.

Девушка быстро почувствовала, что выбрала неправильное направление, и забрала документы из вуза. Она стала работать на съемочных площадках. Была помощником, ассистентом, занималась рекламой.