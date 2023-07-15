У 92-летнего Краско оторвался тромб

У 92-летнего артиста Ивана Краско оторвался тромб. Его прооперировали, и состояние удалось стабилизировать, пишет петербургская "Комсомольская правда".

Ивана Краско увезли в один из петербургских кардиоцентров 13 июля. В тот день он почувствовал себя плохо, отнялись левые нога и рука. При этом актер перестал реагировать на близких, общаться с ними.

Помощница Краско Дарья Пашкова рассказала, что проблемы возникли из-за тромба. По ее словам, он образовался в голове. Однако врачи провели сложную операцию, и сейчас состояние Краско улучшается: он уже чувствует левую часть тела и принимает седативные препараты, чтобы восстановиться.

Иван Краско снимался в фильмах "Эскадрон гусар летучих", "Афганский излом", "Сын полка".