"Гроб стоил миллион рублей, но нам сделали скидку"

Музыкант, выпускник проекта "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс умер больше года назад. Его вдова Валерия Калачева рассказала, как хоронила его, в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Хотя супруги нередко ссорились и выясняли отношения в публичном пространстве, а однажды во время скандала порвали свидетельство о браке, они продолжали общаться ради общей дочери Каролины-Кристель. По словам Валерии, они не переставали быть семьей.

Смерть музыканта потрясла его вдову: Валерии до сих пор тяжело принять это событие. Однако через несколько дней после случившегося она взяла себя в руки и стала организовывать похороны. На гроб, землю и поминки потребовалась большая сумма, но девушка не называет ее, говоря, что все делала для любимого.

"За гроб мы отдали 580 тысяч <...>. А так стоил почти миллион, но нам с производства прямо привезли".

Дочь музыканта сохранила его любимую кепку и кулон, который он ей подарил. Каролина-Кристель также переслушивает голосовые сообщения отца. По ее словам, за день до смерти Пьера она разговаривала с ним по телефону и не могла поверить, что этот разговор стал последним.