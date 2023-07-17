"Оля сама подставилась": Дорохов о поцелуе с Бузовой

В эфире комедийного шоу "Однажды в России" Денис Дорохов и Ксения Собчак неожиданно поцеловались. Этот поцелуй запечатлели объективы камер. На передаче "Шоу Воли" артист рассказал, как после этого объяснялся со своей женой.

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В одной из сценок в шоу "Однажды в России" у Ольги Бузовой было задание в шутку соблазнить актера и комика Дениса Дорохова. В какой-то момент Бузова подошла очень близко, и Дорохов внезапно поцеловал телеведущую в губы. После недолгой паузы герои программы рассмеялись.

"Мы репетировали и не должны были целоваться, Оля сама подставилась. Она должна была просто близко подойти. Тут смотрю, она залетает в мою солнечную систему, думаю: "А че нет-то?", — поделился Дорохов в эфире "Шоу Воли".

По словам Дениса Дорохова, эта неловкая ситуация не привела ни к каким глобальным разборкам с его женой Эльвирой. После выпуска программы семейная пара даже уехала отдыхать в то место, куда хотела Эльвира.