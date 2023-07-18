Васильева раскрыла подробности своего состояния

Татьяна Васильева, известная актриса, рассказала в интервью своих проблемах. Ее слова приводит "Стархит".

Из-за очень напряженного графика работы она стала чувствовать себя плохо и даже попала в больницу 14 июля. Ее голова кружилась, она теряла сознание, и ее невестка вызвала скорую помощь.

Татьяну Васильеву перевезли в больницу и поместили в нейрохирургическое отделение, где состояние актрисы оценили как серьезное. Однако она сама говорит, что это была всего лишь переутомленность. Позже она вышла на связь и сказала, что уже дома и все в порядке.

В настоящее время Татьяна готовится вернуться на сцену осенью, чтобы сняться в новом спектакле в театре «Ленком». Несмотря на свое плохое самочувствие, она не жалуется и не обсуждает свое здоровье. Однако ее сын Филипп рассказал, что у нее обнаружили камни в ушах.

"Эти камни есть и будут со мной. Просто с ними надо научиться жить…", — призналась звезда.

Выяснилось также, что Васильева все еще находится в больнице под медицинским присмотром, несмотря на ее уверения, что уже дома. Врачи рекомендуют ей оставаться в госпитале до полного восстановления.