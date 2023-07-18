Сколько получает Пугачева за выступление на частной вечеринке

Российская певица Алла Пугачева приняла решение изменить своё место жительства и переехала из Израиля в Юрмалу. В связи с этим, возникли разговоры о ее возможном выступлении на фестивале "Рандеву", который организует артистка Лайма Вайкуле. Однако, согласно информации kp.ru, бывшая сотрудница Пугачевой заявила, что певица не планирует выступать на этом мероприятии.

Тем не менее, исполнительница не отказывается от возможности выступить на частных мероприятиях при достойном гонораре. Стоимость выступления без учета перелета начинается от 500 тысяч евро (примерно 50 миллионов рублей).

Если потребуется организация перелtта из места проживания певицы до места мероприятия, стоимость может возрасти. Пока таких предложений не поступало, однако есть вероятность, что в будущем кто-то предложит Пугачевой выступить за подобную сумму.