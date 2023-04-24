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Киркоров рассказал о причине развода с Пугачевой

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Певец Филипп Киркоров признался в беседе с aif.ru, что у Примадонны «были свои причины» прекратить с ним общение, но обид на нее он не держит, а вспоминает только с «добром и благодарностью».

Киркоров рассказал о причине развода с Пугачевой
© globallookpress.com

Киркоров отмечает, что на его месте мечтал и быть миллион мужчин, но повезло жить с такой женщиной только ему.

«Это были невероятно интересные 10 лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы», — поделился Киркоров.

По словам Филиппа, он все же натворил много глупостей в отношениях с Примадонной, а надо было целиком посвятить себя ей, тогда как он занимался своей карьерой. Пугачева, по словам Киркорова, этого ему так и не простила.

При этом артист отметил, что несмотря на переезд в Израиль, Пугачева любит свою родину, но последовала за мужем, как верная жена.

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Ранее мы писали о том, что Киркоров рассказал о самочувствии после очередной пластики.

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