Слава приняла предложение от экс-супруга

Певица Слава окончательно помирилась со своим бывшим супругом и даже приняла от него предложение. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на ее слова в эфире "Русского радио".

Звезда рассказала, что помирилась с Анатолием Данилицким и он сделал ей предложение.

"В… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо", — рассказала Слава.

Она отметила, что теперь у них в отношениях все так, как раньше, и они оба чувствуют себя на своем месте. Поэтому поклонники ожидают скорых фотографий со свадьбы.

Также певица отметила, что возлюбленный сделал ей дорогой подарок. О том, что конкретно ей преподнес экс-супруг, она рассказывать не стала.

Сам Данилицкий после расставания открыто говорил, что планирует помириться с возлюбленной. Сам он отмечал, что они не смогли спокойно поговорить и обсудить накопившиеся проблемы.