Слава приняла предложение от экс-супруга
Певица Слава окончательно помирилась со своим бывшим супругом и даже приняла от него предложение. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на ее слова в эфире "Русского радио".
Звезда рассказала, что помирилась с Анатолием Данилицким и он сделал ей предложение.
"В… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо", — рассказала Слава.
Она отметила, что теперь у них в отношениях все так, как раньше, и они оба чувствуют себя на своем месте. Поэтому поклонники ожидают скорых фотографий со свадьбы.
Также певица отметила, что возлюбленный сделал ей дорогой подарок. О том, что конкретно ей преподнес экс-супруг, она рассказывать не стала.
Сам Данилицкий после расставания открыто говорил, что планирует помириться с возлюбленной. Сам он отмечал, что они не смогли спокойно поговорить и обсудить накопившиеся проблемы.
Ранее сообщалось, что Слава призналась в любви бывшему возлюбленному.