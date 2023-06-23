Слава призналась в любви бывшему возлюбленному

Певица Слава призналась в любви своему экс-бойфренду, с которым она рассталась в декабре 2022 года. Теперь она выложила видео с ним в социальные сети и призналась в любви.

Звезда поделилась видео, на котором ее экс-возлюбленный Анатолий Данилицкий изображает различные гримасы. Звезда подписала ролик и пояснила, что играет с бывшим в "Крокодила".

"Ой все! Как же я его люблю! Наш Толюся!", — написала Слава.

Поклонники певицы разделились на два лагеря. Одни уверены, что Слава показывает идеальный пример поддержания общения после длительных отношений. Другие считают, что она и Данилицкий снова сошлись, поэтому ждут официального объявления.

Кадр из видео