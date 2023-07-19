Стас Пьеха высказался об алкоголизме МакSим

Стас Пьеха высказался о признании певицы МакSим в алкоголизме. Об этом сообщает StarHit.

По словам Пьехи, он гордится своей коллегой и считает ее сильной личностью. Он сказал, что звезда может быть примером для других людей с алкоголизмом, которые этого не признают.

"Это великое дело на всю страну так спокойно и с достоинством признать, что есть такая проблема"

Он рассказал, что после того, как певица опубликовала видеообращение, сам написал ей с благодарностью о том, что она решилась обо всем рассказать. Пьеха добавил, что однажды такая открытость помогла ему побороть зависимость от запрещенных веществ.