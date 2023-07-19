Стас Пьеха высказался об алкоголизме МакSим
Стас Пьеха высказался о признании певицы МакSим в алкоголизме. Об этом сообщает StarHit.
По словам Пьехи, он гордится своей коллегой и считает ее сильной личностью. Он сказал, что звезда может быть примером для других людей с алкоголизмом, которые этого не признают.
"Это великое дело на всю страну так спокойно и с достоинством признать, что есть такая проблема"
Он рассказал, что после того, как певица опубликовала видеообращение, сам написал ей с благодарностью о том, что она решилась обо всем рассказать. Пьеха добавил, что однажды такая открытость помогла ему побороть зависимость от запрещенных веществ.
Певец заявил, что не будет ничего советовать МакSим, так как сейчас она находится в правильном месте. Он также отметил, что признание никак не отразилось на ее репутации.
Ранее сообщалось, что Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом.