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Стас Пьеха высказался об алкоголизме МакSим

Стас Пьеха высказался о признании певицы МакSим в алкоголизме. Об этом сообщает StarHit.

По словам Пьехи, он гордится своей коллегой и считает ее сильной личностью. Он сказал, что звезда может быть примером для других людей с алкоголизмом, которые этого не признают.

"Это великое дело на всю страну так спокойно и с достоинством признать, что есть такая проблема"

Он рассказал, что после того, как певица опубликовала видеообращение, сам написал ей с благодарностью о том, что она решилась обо всем рассказать. Пьеха добавил, что однажды такая открытость помогла ему побороть зависимость от запрещенных веществ.

Пьеха ответил на слухи о своем диагнозе

Певец заявил, что не будет ничего советовать МакSим, так как сейчас она находится в правильном месте. Он также отметил, что признание никак не отразилось на ее репутации.

Ранее сообщалось, что Стас Пьеха рассказал о "Фабрике звезд" и назвал шоу социальным экспериментом.

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