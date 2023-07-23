Самые громкие скандалы с Клавой Кокой

Клава Кока - одна из самых успешных звезд продюсерской компании Black Star. Ее путь к славе был непростым, но относительно быстрым.

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В день рождения певицы "Рамблер" рассказывает, как Клава Кока достигла успеха и с кем успела поссориться.

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Настоящее имя певицы - Клавдия Высокова. Она родилась в Екатеринбурге и примерно с трех лет мечтала стать артисткой. Когда стала чуть постарше, параллельно с обычной школой девочка посещала музыкальную, где училась играть на фортепиано, и пела в джаз-хоре Свердловской детской филармонии.

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Ее семья переехала в Москву, когда Клаве было 13 лет. Кстати, в школе ее называли Клава-баклажан, но в качестве псевдонима девушка это прозвище решила не брать, а вместо этого выбрала слово "Кока", которое хорошо звучит и отлично сочетается с именем. Именно под этим псевдоним она записала свою первую песню Cuz I See в 2010 году. Клаве было 14 лет, и в этом возрасте она уже точно знала, что будет певицей.

Клава Кока участвовала в самых разных музыкальных конкурсах и проектах, ее замечали, но настоящим успехом для нее стало заключение контракта с лейблом Black Star в 2015. Ее песни становились хитами, а армия поклонников только росла. Сейчас ей 27 лет, она успешна, знаменита, но это не мешает ей попадать в самые разные скандалы.

Ссора с Люсей Чеботиной

Люся Чеботина - исполнительница хита "Солнце Монако" - не смогла простить Клаве неудачную шутку, хотя до этого момента считала ее подругой. Они пробовали восстановить отношения, но, как призналась, Люся в одном из интервью, доверие не вернулось.

Скандал во Владивостоке

Скандал разразился после выступления Клавы во Владивостоке на концерте, посвященном Дню знаний. Марии Шукшиной не понравился слишком откровенный наряд певицы и выбор песен для исполнения на центральной площади города на фоне храма. Клава Кока опровергла все обвинения и даже обещала обратиться в суд.

Конфликт с Ольгой Бузовой

Клава Кока записала с Ольгой Бузовой совместную песню, а однажды они вместе оказались в Куршевеле. На своей странице в соцсети Клава опубликовала видео с Ольгой Бузовой, на котором состоянии артистки кажется сомнительным. Подписчики посмеялись, а вот коллеги-артисты видео не оценили и поступок сочли подлым.