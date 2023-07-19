54-летняя Рене Зеллвегер выходит замуж
54-летняя актриса Рене Зеллвегер, известная по роли Бриджит Джонс, выходит замуж. Об этом сообщает издание The Sun.
Будущим супругом знаменитости стал ее бойфренд, телеведущий Ант Энстид. Разница в возрасте с супругом составляет 10 лет. Отмечается, что у них состоялась помолвка. Будущие супруги планируют устроить тихое закрытое торжество в кругу семьи.
Инсайдер рассказывает, что отношения Зеллвегер и Энстида очень крепки. Они влюблены друг в друга и с нетерпением ждут свадьбы.
Рене Зеллвегер и Ант Энстид начали встречаться в 2021 году. До этого актриса была в отношениях с Дойлом Брэмхоллом II и была замужем за певцом Кенни Чесни.
Ранее сообщалось, что 19-летняя звезда «Очень странных дел» выходит замуж.
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