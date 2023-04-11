19-летняя актриса из Англии, Милли Бобби Браун, которая стала известна благодаря своей роли в популярном сериале "Очень странные дела", объявила о своей помолвке. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях.

Артистка выложила кадр, где она стоит в обнимку со своим 20-летним возлюбленным, сыном известного музыканта Джейком Бон Джови. На фото блистает кольцо на безымянном пальце, которое ей подарил ее парень.

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В своем посте Милли написала: "Я люблю тебя уже три года подряд". Коллеги актрисы и ее поклонники поздравили пару в комментариях к публикации.