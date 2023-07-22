Красотке за тридцать: самые неожиданные романы Селены Гомес

Весь интернет годами судачит об отношениях Слены Гомес и Джастина Бибера — многие считают, что эти звездные влюбленные были созданы друг для друга. Однако, в жизни Селены, которой сегодня, 22 июля, исполняется 31 год, было много романов и иногда с очень неожиданными людьми.

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"Рамблер" расскажет о любовных историях Селены Гомес, о которых вы скорее всего не знали.

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Селена Гомес и Тейлор Лотнер — 2009 год

Согласно PopSugar, Гомес познакомился со звездой «Сумерек» в Ванкувере, когда он снимался в сумеречном «Новолунии», а она снималась в комедии 2010 года «Рамона и Бизус».

«Кристен [Стюарт] останавливалась в моем отеле. Он навещал ее, поэтому мы постоянно сталкивались друг с другом в вестибюле — и в итоге мы встретились», — рассказала позже Гомес.

Однако отношения между двумя юными звездами и быстро сошли на нет из-за слишком большого внимания к ним.

«Мы ходили обедать и ужинать, но я знала, что за ним следят и за следят. Итак, мы просто хотели тусоваться, играть в боулинг и все такое, и это зашло слишком далеко, но люди вокруг нас слишком сильно сходили с ума», — призналась Гомес.

Хотя короткий роман Гомес и Лотнера продлился менее года, он остается одним из немногих примеров здоровых отношений певицы. Селена всегда рассказывала о Тейлоре только хорошее:

«Он такой милый. Тейлор сделал меня такой счастливой. Я не знала, что могу быть такой счастливой. Вы, наверное, видите это на фотографиях! Я так широко улыбаюсь», — сказала Гомес в интервью Us Weekly.

Даже после разрыва Тейлор и Селена оставались в хороших отношениях, а он стал встречаться с Тейлор Свифт.

Селена Гомес и Орландо Блум — 2014 год

TMZ

СМИ писали, что Селена и Орландо начали романтические отношения чтобы заставить Миранду Керр и Бибера ревновать после того. Сначала они флиртовали на показе Victoria's Secret, а позже отдыхали на шоу Chelsea Handler. Тогда это ничем не закончилось.