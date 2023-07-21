"Все мечтали с ней встречаться": Пьеха – об отношениях с сестрой Тимати

Певец Стас Пьеха поделился воспоминаниями об участии в "Фабрике звезд", затронув роман с сестрой Тимати Викторией Смирновой. Звезда дал интервью Яне Чуриковой в рамках ее шоу.

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По словам артиста, на тот момент все хотели заполучить его возлюбленную, но повезло именно ему.

"Мальчики все были в шоке, все мечтали с ней встречаться. Я был нацелен, и она была нацелена – хотела со мной встречаться".

Отношения Стаса и Виктории продлились более 4-х лет, но в 2008 году пара рассталась. Тогда сестра Тимура Юнусова планировала отправиться за границу для получения образования, а певец хотел остаться в стране и продолжить строить карьеру.