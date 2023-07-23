Рогов назвал самый модный образ

Модный совет, который сделает ваш образ более свежим и актуальным, предоставил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-аккаунте. Он уверен, что эта комбинация надолго сохранит свою популярность.

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Предложенный образ понравится как любительницам кэжуал-стиля, так и романтичным натурам. Александр Рогов считает, что это идеальный выбор, когда у вас не хватает фантазии и вы сталкиваетесь с дилеммой "что надеть".

«Не знаете, что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание – это белая рубашка и джинсы. Акценты можно добавить с помощью аксессуаров», – поделился Александр.

Как аксессуары к этому образу подойдут мокасины и кеды, а также босоножки на шпильке. При желании можно дополнить его солнцезащитными очками и шейным платком. А если вы интересуетесь модой после сорока лет, то ранее эксперты предостерегали от некоторых летних платьев, которые лучше избегать.