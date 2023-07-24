"Не произошло химии": Дмитрий Масленников высказался об отношениях с Клавой Кокой
Дмитрий Масленников опроверг слухи о романтических отношениях с 27-летней Клавой Кокой. Это он сделал в "Шоу Воли".
"Не знаю, просто не произошло химии, которая должна быть" – так Масленников ответил на вопрос о том, почему у него не сложились отношения с певицей.
По словам Дмитрия, их связывает исключительно дружба. Видеоблогер также признался, что не любит распространяться о своей личной жизни и публично о ней высказываться.
Клава Кока и Дмитрий Масленников общаются на протяжении несколько лет. Периодически двух звезд подозревают в том, что их связывает нечто большее, нежели просто дружба.
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