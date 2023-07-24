Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери

В начале месяца у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова родилась дочь. В своем личном блоге телеведущая сообщила, что ее назвали Алисией.

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По словам Ковальчук, чаще всего ей задают 2 вопроса: почему пара скрывала беременность, и как назвали дочь.

"Невероятное время – сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия" – так певица ответила на них.

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Звезда также поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена в период беременности.