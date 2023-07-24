Характер принцессы Уэльской Кэтрин Миддлтон намного жестче, чем может показаться с первого взгляда. Об этом изданию Page Six рассказал королевский эксперт, британский писатель Валентин Лоу.

По его словам, супруга принца Уэльского Уильяма привлекательна, красиво одевается и мило улыбается. Однако не на публике она проявляет свой "стальной" характер.

"Она ведет долгосрочную игру. Она знает, что однажды станет королевой" – высказался на этот счет журналист.

В качестве примера он привел ситуацию с Меган Маркл и принцем Гарри. В ходе интервью Опре Уинфри новоиспеченная супруга наследника и по совместительству актриса рассказала о том, как тяжело ей давалось общение с членами королевской семьи. По ее словам, Кейт Миддлтон причастна к этому.