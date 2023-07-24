Митя Фомин рассказал, что случилось с группой Hi-Fi
Группа Hi-Fi по-прежнему существует и в этом году отпразднует свой юбилей. Об этом ее бывший участник Митя Фомин рассказал в "Шоу Воли".
"Группа существует и, более того, в августе ей исполняется 25 лет – как и моей творческой деятельности. Группа успешно выступает уже в качестве дуэта, поэтому лучше спросить у них" – ответил на вопрос телеведущего певец.
По словам Фомина, Тимофей Пронькин является самым преданным участником группы, так как он пришел в начале ее формирования и остается в ее составе до сих пор. Вместе с ним исполняет песни вокалистка Марина.
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