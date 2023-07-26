Американский актер Брэдли Купер не в восторге от известий о новых отношениях бывшей супруги Ирины Шейк. Об этом сообщает Daily Mail.

На днях в СМИ распространились фотографии российской супермодели с футболистом Томом Брэди. На снимках звезды сидят на передних сидениях автомобиля, разговаривают и улыбаются друг другу. В какой-то момент спортсмен протягивает руку к Шейк и начинает гладить ее по лицу.

Как рассказал изданию инсайдер, Брэдли Купер обеспокоен зарождающимся на его глазах романом. Он видит конкурента в футболисте и считает, что Ирина может по-настоящему влюбиться в него.

"Сказать, что его это не беспокоит, было бы ложью. Он чувствует, что она нашла в Томе кого-то, кто может навсегда завладеть ее сердцем" – приводит слова анонимного информатора Daily Mail.

Том Брэди считается одним из лучших игроков американского футбола. До недавнего времени он состоял в браке с известной бразильской моделью и актрисой Жизель Бюндхен. Они развелись после 14 лет совместной жизни. У бывших супругов есть двое детей.