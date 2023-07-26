Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Параллельно с обучением в вузе по специализации «управление предприятием» начала карьеру модели. В 1999 году выиграла конкурс «Фотомодель Дона», в 2001 — «Ростовская красавица». В том же году члены жюри фестиваля моды «Золотая молния» во главе с Валентином Юдашкиным признали девушку лучшей моделью. В 2002 году Лопырева одержала победу на конкурсе «Донбасс OPEN», а в 2003 году стала «Мисс Россия».