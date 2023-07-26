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От «Ростовской красавицы» до посла чемпионата мира по футболу. Как менялась Виктория Лопырева

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Виктория Лопырева в 2009 и в 2018 году (коллаж) 
© РИА Новости/ТАСС
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Победительница конкурса «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева на финал конкурса, 2003 год 
© Марат Абулхатин/ТАСС
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Телеведущие Виктория Лопырева и Леонид Закашанский на презентации арт-проекта «Обратная сторона шоу-бизнеса» фотохудожника Елены Боска в галерее «Триумф», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Виктория Лопырева на церемонии вручения премии World Fashion Awards 2009 в зале «Элизиум», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Телеведущая Виктория Лопырева и футболист Федор Смолов перед церемонией награждения XII премии в области популярной музыки «Муз-ТВ-2014 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Виктория Лопырева (в центре) во время финала конкурса «Мисс Россия 2013» в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Виктория Лопырева и певец Влад Топалов демонстрируют в Гостином дворе одежду из коллекции дизайнеров Анастасия и Яна Шевченко (YanaStasia) в рамках Volvo-Недели моды в Москве, 2011 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
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Виктория Лопырева перед началом финала национального конкурса «Мисс Россия 2015» в концертном зале «Barvikha Concert Hall» 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Виктория Лопырева и актриса Анастасия Макеева на церемонии награждения «Прорыв года-2013» 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Мари Аксель в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ЦВЗ «Манеж», 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Виктория Лопырева и певец Николай Басков во время репетиции на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2017» 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Телеведущая Виктория Лопырева перед началом шоу певца Филиппа Киркорова «Я», посвященного его 50-летию, в Государственном Кремлевском дворце, 2017 год 
© Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Виктория Лопырева на представлении городов-организаторов чемпионата мира-2018 в пресс-центре стадиона «Санкт-Петербург» 
© Алексей Куденко/РИА Новости
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Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна - 2017» в Сочи 
© Нина Зотина/РИА Новости

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Виктория Лопырева и участницы национального конкурса красоты «Мисс Россия - 2017» во время финального шоу в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Виктория Лопырева на красной дорожке 71-го Каннского международного фестиваля, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Телеведущая Виктория Лопырева на открытии XII Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» в Приморском театре оперы и балета во Владивостоке, 2014 год 
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Виктория Лопырева на церемонии жеребьевки группового этапа футбольного Кубка конфедераций-2017 
© Егор Алеев/ТАСС
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Виктория Лопырева на шестом международном форуме «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество» в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», 2017 год 
© Владимир Трефилов/РИА Новости

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Телеведущая Виктория Лопырева на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» режиссера Хоакима Роннинга в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате, 2019 год 
© Александр Щербак/ТАСС
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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, телеведущая Виктория Лопырева во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу – 2018 на стадионе «Лужники» 
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Виктория Лопырева на стенде информационного агентства ТАСС на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, 2021 год 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Параллельно с обучением в вузе по специализации «управление предприятием» начала карьеру модели. В 1999 году выиграла конкурс «Фотомодель Дона», в 2001 — «Ростовская красавица». В том же году члены жюри фестиваля моды «Золотая молния» во главе с Валентином Юдашкиным признали девушку лучшей моделью. В 2002 году Лопырева одержала победу на конкурсе «Донбасс OPEN», а в 2003 году стала «Мисс Россия».

    В Москву модель переехала в 2005 году. В столице она начала работать на центральном телевидении. На «НТВ» вела программу «Футбольная ночь», а также вместе со Львом Новоженовым «Вопрос, еще вопрос». На «Муз-ТВ» вела «Скорую модную помощь» и FashionChart. На канале «НТВ-Плюс» вела «Футбольную кухню».

    Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года и посол ООН в России по борьбе с дискриминацией.

    Встречалась с певцом Владом Топаловым с 2011 по 2012 год. В 2015 году — с футболистом Федором Смоловым. Состояла в отношениях с певцом Николаем Басковым. В 2018 году в интервью «Комсомольской правде» Басков рассказал о фиктивности их союза. В том же материале сообщили, что Лопырева ждет ребенка. Ее сын Марк Лионель от бизнесмена, первого заместителя председателя правительства Республики Коми Игоря Булатова родился 5 февраля 2019 года в Майами.

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