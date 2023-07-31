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Ревнивый муж и счастье на сцене: как сложилась судьба Эдиты Пьехи

31 июля свой 86-й день рождения отмечает знаменитая советская и российская звезда эстрады Эдита Пьеха. Жизнь народной артистки Советского союза была весьма непростой, однако с самых молодых лет преисполненной славы и народной любви.

Ревнивый муж и счастье на сцене: как сложилась судьба Эдиты Пьехи
© РИА Новости

В этом материале "Рамблера" самые яркие факты из биографии знаменитости.

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  • Эдита Пьеха родилась в семье польского шахтера во Франции, всего в 200 км от Парижа в 1937 году. Ее отец погиб, когда девочке было всего 4 года, а старший брат, отправившийся на заработки ради семьи, спустя несколько лет тоже скончался от тяжелой болезни.
  • Мать будущей звезды не хотела оставаться в те суровые времена одна с ребенком на руках, потому вышла замуж во второй раз. Отчим Эдиты увез их с мамой в Польшу после завершения войны. По рассказам артистки, он относился к ней без тепла и часто бил.
  • В Польше, мечтавшая стать педагогом Пьеха, окончила с отличием педагогический лицей и, выиграв конкурс, попала в Советский Союз для продолжения обучения по профессии. С тех пор домом Эдиты Пьехи стал Ленинград.
  • Ее будущий муж, студент филармонии Александр Броневицкий заметил юную певицу в хоре польского землячества. После знакомства он пригласил Пьеху солисткой в его ансамбль "Дружба". Спустя некоторое время о советской певице польского происхождения знал весь Ленинград.
  • По рассказам Пьехи, она чувствовала себя на сцене более счастливой, нежели в своей личной жизни с супругом. Броневицкий был крайне ревнивым человеком, что не раз ставило Эдиту в неловкие ситуации. Так, например, однажды он прилетел заграницу первым же рейсом на гастроли звезды и без предупреждения забежал к ней в номер, будучи уверенным, что сейчас поймает ее с поличным. Тогда он был убежден, что супруга имеет тайную связь с Муслимом Магомаевым.

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  • Всего у исполнительницы хита "Сосед" было трое мужей. После развода с Броневицким Эдита вышла замуж за сотрудника КГБ Геннадия Шестакова. Третий брак был заключен с сотрудником аналитического центра администрации президента Владимиром Поляковым. Но с ним она тоже развелась.
  • Пьеха не раз снималась в фильмах. На ее счету более 20 ролей на экране. В 12 картинах артистка сыграла саму себя.
  • Главным в своей жизни артистка считает свою дочь Илону, появившуюся на счет в первом браке Пьехи, внуков Стаса и Эрику и правнука Петра.
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