Ревнивый муж и счастье на сцене: как сложилась судьба Эдиты Пьехи
31 июля свой 86-й день рождения отмечает знаменитая советская и российская звезда эстрады Эдита Пьеха. Жизнь народной артистки Советского союза была весьма непростой, однако с самых молодых лет преисполненной славы и народной любви.
В этом материале "Рамблера" самые яркие факты из биографии знаменитости.
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- Эдита Пьеха родилась в семье польского шахтера во Франции, всего в 200 км от Парижа в 1937 году. Ее отец погиб, когда девочке было всего 4 года, а старший брат, отправившийся на заработки ради семьи, спустя несколько лет тоже скончался от тяжелой болезни.
- Мать будущей звезды не хотела оставаться в те суровые времена одна с ребенком на руках, потому вышла замуж во второй раз. Отчим Эдиты увез их с мамой в Польшу после завершения войны. По рассказам артистки, он относился к ней без тепла и часто бил.
- В Польше, мечтавшая стать педагогом Пьеха, окончила с отличием педагогический лицей и, выиграв конкурс, попала в Советский Союз для продолжения обучения по профессии. С тех пор домом Эдиты Пьехи стал Ленинград.
- Ее будущий муж, студент филармонии Александр Броневицкий заметил юную певицу в хоре польского землячества. После знакомства он пригласил Пьеху солисткой в его ансамбль "Дружба". Спустя некоторое время о советской певице польского происхождения знал весь Ленинград.
- По рассказам Пьехи, она чувствовала себя на сцене более счастливой, нежели в своей личной жизни с супругом. Броневицкий был крайне ревнивым человеком, что не раз ставило Эдиту в неловкие ситуации. Так, например, однажды он прилетел заграницу первым же рейсом на гастроли звезды и без предупреждения забежал к ней в номер, будучи уверенным, что сейчас поймает ее с поличным. Тогда он был убежден, что супруга имеет тайную связь с Муслимом Магомаевым.
- Всего у исполнительницы хита "Сосед" было трое мужей. После развода с Броневицким Эдита вышла замуж за сотрудника КГБ Геннадия Шестакова. Третий брак был заключен с сотрудником аналитического центра администрации президента Владимиром Поляковым. Но с ним она тоже развелась.
- Пьеха не раз снималась в фильмах. На ее счету более 20 ролей на экране. В 12 картинах артистка сыграла саму себя.
- Главным в своей жизни артистка считает свою дочь Илону, появившуюся на счет в первом браке Пьехи, внуков Стаса и Эрику и правнука Петра.
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