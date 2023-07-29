Знаменитости, которые добились успеха после 40 лет

Не все становятся знаменитостями именно в молодости. Некоторые звезды доказывают, что добиться успеха даже в зрелом возрасте — совсем не поздно.

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Подробнее о людях, которые получили свою минуту славы после 40 лет, — в материале «Рамблера».

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Алан Рикман

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Изначально Алан Рикман работал дизайнером в газете, однако потом понял, что в этой профессии заработать не сможет и решил поступить в Королевскую академию драматического искусства. Алан начал сниматься в кино после 30 лет, а свою первую действительно серьезную роль получил лишь в возрасте 42 — в фильме «Крепкий орешек». При этом настоящая слава к нему пришла после участия в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Придирчивый профессор Снейп в исполнении Рикмана безумно полюбился зрителям.

Вера Вонг

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Долгое время Вера Вонг работала редактором в журнале о моде Vogue и была довольна своей должностью. Однако собственная свадьба вдохновила женщину на новую мечту. Будучи невестой, Вера поняла, что все платья из магазинов очень похожи друг на друга, а потому она решила разработать собственную уникальную модель. После этого Вонг загорелась идей о дизайне свадебных платьев. Лишь в 40 лет Вера решила уйти из журнала и начать все с нуля.

«Я чувствовала себя выпускницей-дебютанткой и любила шутить в интервью, что я не молодой дизайнер, а старый новый дизайнер», — рассказывала Вера Вонг.

Ким Кэттролл

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Ким Кэттролл закончила академию театрального искусства, после которой долго выступала в театре, но была известна скорее в узких кругах. В кино Ким часто доставались лишь эпизодические роли. Однако в 42 года актриса наконец сыграла одну из главных ролей — в культовом сериале 90-х «Секс в большом городе». Изначально Ким не верила в успех шоу, однако зрители довольно быстро признали ее героиню секс-иконой. После актриса написала несколько книг о женской сексуальности, а также начала давать экспертные комментарии об отношениях. К роли Саманты в продолжении «Секса в большом городе» Ким, увы, уже не вернулось. Но она смогла доказать, что успех в зрелом возрасте — как никогда реален.

Кристиан Диор

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Кристиан Диор всегда тяготел к искусству. К сожалению, его молодость пришлась на тяжелое время между двумя крупными войнами. Какое-то время он работал у одной известной французской модистки, помогал ей разрабатывать дизайн шляп. Работа плохо оплачивалась, и молодому Диору даже пришлось голодать. После множества лишений и семейных трагедий Кристиану Диору все же удалось открыть свой модный дом — это случилось лишь в возрасте 42 лет. Его коллекция одежды «Новый взгляд» имела огромный успех среди женщин.